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شقيق بول واكر يدخل القفص الذهبي

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الأحد 16-08-2015 21:19

تزوج الممثل Cody Walker، الشقيق الأصغر للنجم الراحل Paul Walker، من حبيبته Felicia Knox.

Cody البالغ من العمر 27 عاماً، و Knox التي تعمل في جمعية Paul's foundation المعنية بتمويل النشاطات الفنية، أقاما ليلة السبت حفل زفاف مميز على شاطئ Gold Beach في ولاية Oregon الأمريكية.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن حفل الزفاف الذي صادف بعد 89 أسبوع على وفاة النجم Paul Walker في حادث سير مروع، حضره مجموعة من الأهل والأصدقاء المقربين.

واعرب Cody عن سعادته بدخول القفص الذهبي، متمنياً لو أن شقيقه Paul كان إلى جانبه ليشاركه فرحة أسعد يوم في حياته.

 

 

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