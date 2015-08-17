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زواج سعيد طرابيك بفتاة تصغره بـ40 عاماً يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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زواج سعيد طرابيك بفتاة تصغره بـ40 عاماً يشعل مواقع التواصل الاجتماعي زواج سعيد طرابيك بفتاة تصغره بـ40 عاماً يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 17-08-2015 00:49

انتقادات عديدة طالت الممثل المصري سعيد طرابيك لمجرد انتشار صور حفل زفافه من سارة طارق، والذي أقيم مساء أمس في نادي الاعلاميين في القاهرة.
وتحولت الصور إلى مادة للسخرية اللاذعة من دون مبرر، في وقت لم يرتكب طرابيك جريمة في حق المجتمع بإعلان زواجه على فتاة قد تكون بعمر أبنائه أو حتى أصغر، إذ أنه يبلغ من العمر 74 عاماً والعروس فتاة شابة لا تزال في خطواتها التمثيلية الأولى، ولم تتجاوز بعد حاجز منتصف الثلاثينات.

وتركزت الانتقادات اللاذعة والساخرة على زواج سعيد وسارة حول حياتهم الزوجية كيف ستكون، فيما أيّد أخرون هذا الزواج وباركوا له، وتمنوا لو من انتقد طرابيك يملك جرأته بإعلان زواجه من هذه الفتاة الصغيرة، كونه رجل اختار أن يعيش حياته بالشكل الذي يحبه.

وفي أول تعليق من سعيد قال في مداخله هاتفية عبر "أم بي سي " إن كل إنسان حر فيما يفعله"، مؤكداً على أنه لم يتزوج ثلاث مرات كما تروج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها المرة الثانية، وأن زوجته من داخل الوسط الفني.
وأضاف طرابيك أن موافقة ابنه على زواجه أو رفضه لم تؤثر على استكمال ترتيبات الزواج، لافتاً إلى أنه كان يرغب في تأجيل حفل الزفاف بسبب وفاة النجم نور الشريف، ولكن الظروف كانت أقوى منه.

 

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