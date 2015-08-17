عبد الله الرويشد انتهى من تسجيل "جايلك يا مصر"

انتهى الفنان الكويتي القدير عبد الله الرويشد من تسجيل أغنية وطنية لمصر بعنوان "جايلك يا مصر"، يشارك فيها نخبة من نجوم الوسط الفني العربي، وستطرح الاغنية التي تأتي على هيئة أوبريت غنائي، بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصار أكتوبر.

من جهة أخرى، قال الرويشد في تصريحات خاصة لـ"سيدتي" إنه انتهى أخيراً من تسجل كامل أغنيات ألبومه الجديد "ليلة عمر" مع الملحن السعودي طلال، والمؤلف من 12 أغنية، صوّر الرويشد عدداً منها ما بين القاهرة والهند وتركيا، وستكون مفاجأة للجمهور، لافتاً إلى أن التصوير في مصر كان في قصر "المنسترلي" العريق والمعروف تاريخياً بأنه واجهة الحكم في مصر الملكية.

ودافع الرويشد عن وجهة نظره بلقب فنانة الخليج الأولى والذي رأى أن مواطنته نوال تستحقه قائلاً: "اذا تحدثت عن الموسيقار محمد عبد الوهاب فإني لا أنتقص من قيمة عبد الحليم والعكس صحيح".

وثمّن الفنان الكويتي تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية من جمهورية مصر العربية، وقال إنها بادرة طيبة خصوصاً وأن أكاديمية الفنون هي الجهة المانحة للتكريم ومنبراً هاماً في عالم الأغنية العربية وأشار إلى أنه جاور أسماء لها حضورها الطيب خليجياً وعربياً في هذا الحدث، مثل الفان السعودي عبادي الجوهر والفنان الاماراتي حسين الجسمي.

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