"الطمبور" تعيد سعد الفرج إلى المسرح الجماهيري

يشهد عيد الأضحى المقبل عودة الفنان القدير سعد الفرج للمسرح الجماهيري بمسرحية "الطمبور"، فكرة وإنتاج بندر طلال السعيد وتأليف وإخراج عبد العزيز الصبر، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية من أجيال متعددة، خصوصاً وأن المسرحية تتوجه إلى كافة الشرائح العمرية، وتدور أحداثها حول أسرة كبيرة تعيش حالة من التشتت بسبب ظروف اجتماعية عدة، في وقت يطرح الكاتب مجموعة من القضايا بحس كوميدي ساخر ليحاكي واقع معاش وبأسلوب جديد، حيث

تقع المسرحية في فصلين لكل منهما ظاحداث وخطوط درامية مختلفة، وهو أمر مستحدث في منطقة الخليج.

ومن الأسماء المرشحة للمشاركة في بطولة المسرحية خالد البريكي، وسمير القلاف، وعبد الله بهمن، وملاك، وغدير صفر وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال الفرج التلفزيونية مسلسل "تورا بورا" من تأليف رياض سيف، وإخراج وليد العوضي، بطولة سعد الفرج، الذي قام بتجسيد الشخصية الرئيسية، وهو الفنان الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2012 لدوره في فيلم "تورا بورا".

كما شارك في المسلسل عدد من نجوم الفن الخليجي والعربي، منهم: خالد أمين، وأسمهان توفيق، وعبدالله الطراروة، وعبدالله الزيد، إلى جانب قيس ناشف من فلسطين، وياسين حجام والعربي الساسي من المغرب.

ويتناول المسلسل قصة عائلة كويتية واجهت تداعيات انضمام ولدها للجماعات الإسلامية في أفغانستان، وهو توليفة قصة اجتماعية خصبة مليئة بالأحداث والمواقف، ويروي المسلسل الذي صورت مشاهده بين المغرب والكويت وأسبانيا وأفغانستان، قصة أسرة رجل يتوجه أفرادها للبحث عن قريبهم المفقود في أفغانستان، قبل أن يكتشفوا أنه انضم إلى صفوف طالبان، وأثناء الرحلة، يطّلعون عن قرب على ما يقع في هذا الجزء من العالم الممزق تحت وطأة النزاعات، منذ عقود، خصوصاً بعد استقرار تنظيم القاعدة في أفغانستان.

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