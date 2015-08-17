صنعاء: قيادات متمردة تطالب بالانضمام إلى المقاومة

كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الدفاع اليمنية الدكتور علي البكالي أن الحكومة الشرعية تلقت طلبات من قيادات عسكرية وألوية وجنود في الجيش من داخل صنعاء بالانضمام إلى صفوف المقاومة الشعبية والجيش الوطني الشرعي.

وقال ل"الرياض": إن مصير طلبات قيادات هذا الجيش بالانضمام للمقاومة الشعبية والجيش الشرعي معلق بقرار سياسي يتخذه الرئيس هادي بشأن هذه القيادات, خاصة وأن هذه القيادات كانت سببا في تدمير الجيش والبلد دون حساب أو عقاب, وهم السبب في تحول الجيش الوطني إلى أجزاء لدعم ميليشيات الحوثي.

وأبان د.البكالي: أنه تم قبول طلبات كثير من أفراد الجيش, وذلك لأنهم مغلوبون على أمرهم فهم يمنيون, ودائما الجيوش تسمع وتطيع لقيادتها, فبالامكان قبول أفراد الجيش لكن هذه القيادات التي كانت سببا في الانقلاب لا يزال مصيرها بيد الرئيس هادي والحكومة الشرعية.

وأضاف أن كثيرا ممن تقدموا بطلبات الانضمام لم يستطيعوا الانتقال من المنطقة التي هم فيها ومن معسكرهم أو من اللواء الذي هم محسوبون عليه إلى المنطقة العسكرية التي تسيطر عليها قوات الشرعية, مؤكدا في ذات السياق بأن هناك ألوية كاملة تريد الانضمام وهي تنتظر فقط وصول المقاومة إلى محافظة معينة لتعلن انضمامها وتقاتل مع الشرعية.

مستشار الرئيس اليمني: بعد انتصارات عدن .. الحوثيون يقبلون بالانسحاب

وأشار الناطق الاعلامي باسم وزارة الدفاع اليمنية أن هناك تدخلات دولية في الوقت الحالي لدعم الموقف الحوثي, ولكن ليس كما في السابق, فهي تحاول جاهدة أن تفرض وجود الحوثيين كواقع حتى تتحول المنطقة إلى حالة من الصراع الطائفي, مؤكدا أنه في الوقت الراهن خف الضغط الدولي وانحصر في حالة من الرغبة في الحفاظ على بقاء الحوثيين وصالح طرف سياسيا في معادلة الصراع الداخلي لليمن.

وقال د.البكالي: نلاحظ من تصريحات المبعوث الأممي وتحركات الأمم المتحدة في هذا الجانب أنهم يحبذون أن يخرج اليمن إلى مخرج سياسي, وفي الحقيقة لايمكن الوفاق السياسي مع الميليشيات التي لا تعتبر السياسة شيئا, فهي تؤمن بالقوة والعنف ودمرت الدولة وأسقطتها, متسائلا كيف يمكن الوفاق السياسي مع هذه الميليشيات وكيف يمكن الخروج بحل سياسي معها دون أن تخضع لحساب وعقاب ودون أن تخضع لحالة من إعادة التأهيل لتعترف بالمواطنة ويصبح أفرادها مواطنين يمارسون حقوقهم السياسة والمواطنة مثلهم ومثل غيرهم.

ولفت إلى أن التدخلات الاقليمية وتحديدا الايرانية في الوقت الراهن لا تشكل أهمية كبرى فتدخل ايران بهدف انجاح مشروعها الذي يعد هاجسا باستعادة امبراطوريتها التاريخية ولكن هذا مستحيل, فلم يعد الجيش الوطني قاصرا أو قابلا باستعمار فارسي وايراني جديد, فالشعب اليمني انتفض عن بكرة ابيه وإذا لم يفك هؤلاء الحوثيون ارتباطهم بإيران فربما الشعب اليمني يطاردهم حتى الملاجئ التي يختبئون بها.

مؤكدا أن الحوثيين أمام خيار أوحد وهو أن يتحولوا إلى مواطنين يمنيين فلا مجال أن يظلوا مرتبطين بالاستعمار الايراني أو الفارسي وعودته مرة أخرى إلى اليمن.

وأبان أن المطالبين بالانفصال وفك الارتباط في الجنوب هم فصيل البيض, وفصيل البيض معروف ومعلوم أنه كان يتلقى دعما من ايران وكان متصلا طوال الفترات السابقة مع ايران وهو من سهل دخول الحوثيين إلى الجنوب, وكذلك فصيل الحراك الذي تلقى دعما من صالح وكان محسوبا على حزب المؤتمر الشعبي العام, حيث إن هذا سهل دخول الحوثيين وأنصار صالح إلى الجنوب.

في الجانب الآخر أبلغ مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز الجباري "الرياض" أن الميليشيات المسلحة بعثت بخطاب للأمم المتحدة قبل ثلاثة أسابيع بعد انتصارات عدن بأنها على استعداد للانسحاب من المحافظات ولكنها تخشى أن تستولي القاعدة على هذه المحافظات, مؤكدا أن الحوثيين يحاولون في الفترة الحالية اثبات استعدادهم بقبول قرار مجلس الأمن, لكنهم لم يعلنوا الالتزام بقرار مجلس الأمن بشكل واضح وأنهم ملزمين بالتنفيذ, وإنما يطرحون كلام عام بأنهم مستعدون للتعامل الايجابي مع قرارات مجلس الأمن وقرار 2216 وهذه الصيغة فيها عمومية وليس بها التزام.

وقال مستشار الرئيس اليمني: إذا أراد الحوثيون السلام فما عليهم إلا الاعلان والالتزام بقرار مجلس الأمن والانسحاب من العاصمة صنعاء ومن كل المحافظات وتسليم الأسلحة.

مبينا في ذات السياق أن الحكومة الشرعية أثبتت في رؤيتها للأمم المتحدة أن مخاوف الحوثيين لاصحة لها, فأثبتت الحكومة الشرعية أنها عندما طردت الميليشيات الحوثية من المحافظات المستردة بأنها هي من بقيت على الأرض.

وأضاف الجباري أن العالم مجمع على القرار الدولي 2216, فبعد انتصارات المقاومة الشعبية في اليمن سيكون هناك تحرك دولي جاد وسيتغير موقف الأمم المتحدة ويكون أكثر ايجابية وليس كما في السابق.

وكشف مستشار الرئيس اليمني عن آخر المستجدات التي رفعتها الحكومة اليمنية الشرعية حيال مقترحات الأمم المتحدة لآلية تنفيذ القرار الدولي 2216, بأنهم أشركوا الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في وجهة النظر التي رفعوا بها مساء الأمس الأحد لمبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد, وأن الحكومة لديها الاستعداد لاستلام العاصمة صنعاء والمحافظات المتبقية بطرق سلمية في حال التزمت الميليشيات المسلحة بقرار الانسحاب حسب قرار مجلس الأمن.