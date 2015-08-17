مشروعات العاصمة المقدسة والمشاعر تسير دون توقف

مكة المكرمة، المدينة المنورة - هاني اللحياني، خالد الزايدي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن القيادة تولي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أولوية خاصة كونها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.

وقال سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، "إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي العاصمة المقدسة والمشاعر أهمية بالغة، ويعول على كافة المسؤولين فيها الكثير لتحقيق أقصى درجات الاهتمام وتقديم الخدمة الأمثل، لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام".

وأشار أمير مكة إلى أن كافة المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة هيئة تطوير مكة والمشاعر تسير دون توقف، مؤكداً أهمية تنفيذ تلك المشروعات وفق الجدول الزمني المقر لها، وبالجودة التي تعكس الصورة الحسنة التي تليق بالإنسان السعودي.

وصول طلائع ضيوف الرحمن.. و17 ألف حافلة لنقل 1.3 مليون حاج

إلى ذلك جهزت 18 شركة نقل سعودية 17 ألفاً و700 حافلة مكتملة التجهيزات لنقل أكثر من مليون و300 ألف حاج من خارج المملكة خلال موسم حج هذا العام 1436ه، منها 1696 حافلة جديدة تم توفيرها هذا العام.

واستقبل منسوبو مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بالمدينة المنورة صباح أمس طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ الجوي لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالهدايا والتمور المدينية، وسط استعدادات مكثفة من كافة الجهات العاملة في موسم الحج بالمدينة المنورة.

واستقبل مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس (الأحد)، رحلة الخطوط البنغلاديشية القادمة من دكا، وتنقل 418 حاجاً وهي الأولى التي تصل إلى الصالات.