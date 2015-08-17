463 ألف يمني استفادوا من مهلة التصحيح

أعلنت المديرية العامة للجوازات انتهاء مهلة التصحيح وفق الأمر السامي الكريم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفيين بشأن تصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة والذي حدد يوم الثلاثين من شوال 1436ه المهلة النهائية لقبول الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

مشيرة إلى أن عدد المستفيدين بلغ 463.562 يمنياً.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد وفرت لاستقبال طلبات تصحيح الأوضاع للأشقاء اليمنيين في جميع مناطق المملكة مراكز استقبال لإنهاء إصدار بطاقة (هوية زائر) حيث تم دعم هذه المراكز بالكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة والآلية لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وقد عبر اليمنيون عن سعادتهم وامتنانهم للجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في المملكة وحسن الاستقبال وإنهاء الإجراءات لمن تكتمل فيهم شروط منح بطاقة هوية زائر في يسر وسهولة وسرعة فائقة.