إحباط تهريب نحو مليون حبة كبتاجون إلى المملكة

لجأ أحد القادمين للمملكة عبر منفذ الحديثة إلى إخفاء (956.648) حبة كبتاجون، ضمن إرسالية عبارة عن عاكسات خاصة بالطرق والشوارع "عيون القطط"، في محاولة منه لإدخالها إلى المملكة بهذه الوسيلة، إلا أن رجال الجمارك في المنفذ أحبطوها.

وأوضح إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة أنه قَدِمت للجمرك إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبارة عن عاكسات "عيون القطط" التي يتم استخدمها في الطرق لتحديد المسارات، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة عُثر على (956.648) حبة كبتاجون، كانت مخبأة بطريقة سريّة ومصنعية داخل العاكسات "عيون القطط" بعد أن جرى وضع الحبوب بداخلها على شكل فرط ومغلفة بأكياس بلاستيكية، ولا يمكن اكتشافها إلا بعد كسرها.

وأكد أنه من خلال هذه المحاولة يتبيّن استغلال المهربين لأي إرسالية واردة إلى المملكة لمحاولة تهريب مثل هذه الآفة وغيرها من الممنوعات، إلا أن جميع منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها البرية، والجوية، والبحرية يقفون سداً منيعاً في سبيل منع دخول كل ما من شأنه الإضرار بالوطن والمواطن.