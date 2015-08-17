الاثنين 2 ذي القعدة 1436 هـ - 17 اغسطس 2015م - العدد 17220
صقر سلامة اللعاق العياشي
تعيش اليوم منطقة الحدود الشمالية يوماً سعيداً بقدوم صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية ، فأهلاً بسموه في الحدود الشمالية .
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