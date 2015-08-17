تعيش اليوم منطقة الحدود الشمالية يوماً سعيداً بقدوم صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية ، فأهلاً بسموه في الحدود الشمالية .