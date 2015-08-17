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العيادات السعودية تستقبل 1758 حالة مرضية خلال موجة الحر في مخيم الزعتري

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العيادات السعودية تستقبل 1758 حالة مرضية خلال موجة الحر في مخيم الزعتري العيادات السعودية تستقبل 1758 حالة مرضية خلال موجة الحر في مخيم الزعتري

    استقبلت العيادات التخصصية 1758 حالة مرضية متنوعة من الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري شرقي الأردن خلال أسبوعها السادس والثلاثين بعد المئة وبالتزامن مع استمرار موجه الحر التي تعصف بالمنطقة.

وتنوعت الحالات التي راجعت 12 عيادة والوحدات الصحية التابعة لها خلال الاسبوع الماضي، حيث سجلت عيادة الطب العام اعلى نسبة مراجعين، حيث بلغت 386 مراجعاً تلاها عيادة الاطفال التي بلغ عدد مراجعيها 318 مراجعاً، كما تم صرف 851 وصفة طبية من خلال الصيدلية الطبية الشاملة.

وأثرت موجة الحر التي تجتاح المنطقة منذ مطلع الشهر الحالي على صحة الاشقاء السوريين في المخيم ،حيث بينت الاحصائيات ان نسبة المراجعين بلغت لعيادة الجلدية والباطنية مجتمعة 369 حالة اكثرهم من صغار السن.

من جانبه، بين المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. محمد إسماعيل ان موجه الحر التي اجتاحت المنطقة منذ بداية الشهر الحالي أثرت على المستوى الصحي للأشقاء السوريين مبيناً ان العيادات التخصصية السعودية تعمل بكل جاهزية على تقديم افضل الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء اللاجئين وحمايتهم من آثار هذه الموجة.

وأشار إسماعيل إلى ان 12 عيادة طبية عاملة في مخيم الزعتري تعمل من خلال عدة برامج على تقديم الرعاية الصحية والطبية والعلاجية العالية للأشقاء السوريين في مخيم الزعتري، وتوفر خلالها الاحتياجات الطبية اللازمة والأدوية واللقاحات الضرورية.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر عبدالرحمن السمحان أن العيادات التخصصية السعودية تعمل على تقديم الرعاية الصحية في مختلف الصعد وتركز جهودها على صحة الاطفال وصغار السن خلال موجة الحر التي تشهدها المنطقة، مشيراً الى ان العيادات تولي الجانب التوعوي والتثقيفي اهتماماً كبيراً لتلافي انتشار الامراض والاوبئة.

وبين ان الحملة الوطنية السعودية مستمرة ومتواصلة بإذن الله في بذل جهودها الطبية والإغاثية والإيوائية من خلال مختلف المشروعات التي تقدمها في الأردن ولبنان وتركيا لإعانة الأشقاء السوريين على أزمتهم التي يعانون منها لحين عودتهم الى بلادهم سالمين.

وختم السمحان كلامه بتقديم بالغ الشكر والعرفان للشعب السعودي الكريم لما يقدمه من عطاء سخي ومتواصل للأشقاء السوريين من اجل إعانتهم على أزمتهم ومساعدتهم في تحقيق مستوى العيش الكريم خلال موجة اللجوء القسري التي تعرضوا لها.

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