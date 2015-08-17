21 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في بيانها الأسبوعي أنه تم تسجيل (21) حالة إيجابية بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، منها 20 حالة في الرياض، وواحدة في أبها، خلال الفترة من 24-30 شوال 1436ه الموافق 9 -15 أغسطس 2015م (الأسبوع الدولي 33).

وقالت الوزارة إنه تم فحص 844 عينة لفيروس كورونا في مختبرات وزارة الصحة خلال نفس الفترة، واشتملت الحالات على عدد 5 حالات في مستشفيات وزارة الصحة و16 حالة من القطاعات الصحية الأخرى.

وأضافت أن عدد زيارات فرق الصحة العامة للمخالطين للحالات الإيجابية بلغت (21) زيارة، كما بلغ عدد المخالطين بالمنزل للحالات الإيجابية الذين تتم متابعتهم (119) شخصاً، وعدد زيارات وزارة الزراعة زيارة واحدة.

وكشفت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المؤكدة منذ بداية المرض بلغ 1072 حالة تماثل منهم للشفاء (588) حالة بنسبة بلغت 54.8%، فيما لا يزال (25) تحت العلاج بالإضافة إلى (4) حالات معزولة منزلياً.