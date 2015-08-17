الأمير الدكتور مشعل الرجل المناسب في المكان المناسب

رفع رجل الإعمال حامد المدوح أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.

وأضاف المدوح إن اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسمو الأمير مشعل بن عبدالله ليكون أميراً لمنطقة الحدود الشمالية يأتي من حرص القيادة الرشيدة على خدمة المنطقة، وتحقيق احتياجات أبنائها، والاستمرار في عملية النهضة والبناء في شتى المجالات وتتويجاً لعطاءات سمو الأمير مشعل بن عبدالله وإنجازاته في مسيرته العملية، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ولما له من مكانة خاصة في قلوب أبناء المنطقة فهو الأب والأخ مما سيكون له الأثر الكبير في حركة التطور والرقي في المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه.

*رجل الإعمال