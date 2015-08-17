أخبار عاجلة

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأمير الدكتور مشعل الرجل المناسب في المكان المناسب

Google+ Print
الأمير الدكتور مشعل الرجل المناسب في المكان المناسب الأمير الدكتور مشعل الرجل المناسب في المكان المناسب

    رفع رجل الإعمال حامد المدوح أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.

وأضاف المدوح إن اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسمو الأمير مشعل بن عبدالله ليكون أميراً لمنطقة الحدود الشمالية يأتي من حرص القيادة الرشيدة على خدمة المنطقة، وتحقيق احتياجات أبنائها، والاستمرار في عملية النهضة والبناء في شتى المجالات وتتويجاً لعطاءات سمو الأمير مشعل بن عبدالله وإنجازاته في مسيرته العملية، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ولما له من مكانة خاصة في قلوب أبناء المنطقة فهو الأب والأخ مما سيكون له الأثر الكبير في حركة التطور والرقي في المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه.

*رجل الإعمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية