وصول أول فوج من حجاج الدول الأفريقية غير العربية

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة امس أول مجموعة من حجاج جمهورية جنوب أفريقيا كأول فوج من حجاج الدول الأفريقية غير العربية والبالغ عددهم 107 حجاج قدموا لأداء مناسك حج هذا العام.

وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور عبدالرحمن مارية ورئيس مجموعة الخدمة الميدانية السيد وليد خالد علوي ومسؤولو لجنة الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز بجدة حيث أقيمت لهم احتفالية رمزية داخل صالة القدوم، قدمت خلالها الورود والهدايا التذكارية للحجاج بمناسبة وصولهم للأراضي المقدسة.

وقد رحب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور عبدالرحمن مارية بالحجاج القادمين، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يَمنّ عليهم بأداء هذه الفريضة وأن ينعموا بوافر الصحة والعافية، ومتمنيا لهم طيب الإقامة بين إخوانهم في هذه البلاد المباركة.

وأكد أن المؤسسة وبمتابعة شخصية من رئيس مجلس إدارتها المطوف رامي بن صالح لبني، قد اتخذت كافة التدابير والاستعدادات اللازمة منذ وقت مبكر لتوفير خدماتها لحجاج الدول الأفريقية غير العربية بأفضل مستوى، إنفاذا للتوجيهات السديدة من ولاة الأمر في هذه البلاد الخيّرة بقيادة راعي مسيرتها المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بتذليل جميع السبل التي من شأنها توفير الراحة لضيوف الرحمن ليؤدوا شعائر حجهم في سهولة ويسر وأمان، مشيرا إلى أن المؤسسة قد عقدت لهذا الغرض العديد من الاجتماعات المتواصلة مع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج لدراسة الآلية التي يتم بموجبها تقديم الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، سائلا الله أن يسدد الخطى ويوفق الجميع للقيام بهذا الواجب الديني والوطني خدمة لقاصدي بيت الله الحرام .