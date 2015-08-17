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الأمن والنهضة المباركة

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الأمن والنهضة المباركة الأمن والنهضة المباركة

    لا شك أن الأمن الذي حبا الله به مملكتنا الحبيبة هو العامل المساعد على نهضة الأمة وبلوغها مصاف الأمم والدول المتقدمة.

وقد جاء تعيين سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد آل سعود أميراً لمنطقة الحدود الشمالية بشرى خير لأبناء منطقة الحدود الشمالية.

وكانت ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتعيين سمو الأمير الدكتور مشعل أميراً لمنطقة الحدود الشمالية فرحة عظيمة لأبناء المنطقة.

جاء هذا التعيين المبارك ليكمل سمو الأمير الدكتور مشعل البناء الذي أرسى قواعد سمو والده الراحل الأمير عبد الله بن مساعد -رحمه الله-، وليقود سمو الأمير مشعل قافلة التنمية في كل المجالات في منطقة الحدود الشمالية، وهذا ما تعوده أبناء منطقة الحدود الشمالية من سمو الأمير مشعل بما يحمله من همة طموحة وإرادة عالية في تقدم وطنه وارتقائه.

نرحب بكم يا سمو الأمير، وتبلغ آمالنا عنان السماء، تلك الآمال التي تتحقق بسموكم بما يجعل من منطقة الحدود الشمالية في النهضة والتقدم، داعين الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه.

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