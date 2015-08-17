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"المصريين الأحرار" يعلن حالة الطوارئ ويعد اجتماعات استعداداً للانتخابات

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"المصريين الأحرار" يعلن حالة الطوارئ ويعد اجتماعات استعداداً للانتخابات "المصريين الأحرار" يعلن حالة الطوارئ ويعد اجتماعات استعداداً للانتخابات
قال الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، الأمين العام للحزب، إن الحزب يشهد حالة طوارئ استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تنظيمية دورية مع كل اللجان، لبحث كيفية دعم مرشحين الحزب فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب نظم اجتماعا مع لجنة التثقيف والتدريب أول أمس، وآخر مع أمانة الشباب، إضافة إلى اجتماعات دورية مع مرشحى الحزب للانتخابات البرلمانية، لبحث أفضل سبل للتنافس مع القوى السياسية الأخرى.


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