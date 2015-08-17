السيطرة على حريق التهم 8 منازل و12 "حوش مواشى" بقرية السلام بالأقصر

تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب فى 8 منازل و12 حوشا لتربية المواشى بقرية السلام بمركز أرمنت غربى المحافظة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم خالد فكرى، وكيل إدارة الحماية المدنية بالأقصر، يفيد بنشوب حريق بقرية السلام بأرمنت، وعلى الفور أمر بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للقرية، ونجحت القوات فى السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة المبدئية أن النيران التهمت 8 منازل و12 حوشا للمواشى بالقربة، حيث اندلعت نتيجة انفجار إحدى أسطوانات البوتاجاز بأحد المنازل، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.