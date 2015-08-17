"الزراعة" تستقبل 64 ألف رأس من الحيوانات الحية للتربية والذبيح الفورى

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 6 آلالف رأس عجول حية للتربية قادمة من أوروجواى عبر ميناء بورسعيد، بالإضافة إلى 1900 عجل تربية، و600 جمل من السودان، ووصول 3000 عجل من المجر، و2000 من إسبانيا تصل خلال أيام، ومتوقع أيضا وصول 19 ألف رأس للذبيح الفورى من عدة دول للذبيح الفورى قبل عيد الأضحى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن محاجر الهيئة استقبلت خلال الأيام الماضية 33 ألف رأس من العجول والأغنام للذبيح الفورى تطرح بالأسواق، بالإضافة إلى عجول التسمين، منها 25 ألف رأس قادمة من أستراليا، منها 5 آلاف و500 رأس عجل للذبيح الفورى، و12 ألف رأس للتسمين، و7 آلاف و500 رأس من الأغنام، ووصول 6 آلاف رأس من العجول الحية قادمة من أرجواى للتسمين، وألف رأس من أوكرانيا وألف من العجلات العشار قادمة من هولاندا وألمانيا.

وأكد "جاد المولى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الحيوانات الحية الواردة من الدول التى يتم الاستيراد منها تخضع للإجراءات البيطرية، حيث يتم سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

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