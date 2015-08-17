الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق بمستشفى خاص

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بالطابق السكنى الإدارى بمستشفى خاص نتج عن الحريق إصابة إحدى العاملات بالمستشفى بحالة احتناق، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، كما نتج عن الحريق أيضا احتراق جزء كبير من الأثاث.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمستشفى خاص دائرة قسم ثان سوهاج، ووجود حالة إصابة واحدة، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد جلال أبو سحلى وكيل الإدارة، بنشوب حريق بالطابق الأخير المخصص لسكن العامين بالمستشفى، ونتج عن الحريق إصابة إحدى العاملات بالمستشفى بحالة اختناق من الدخان، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، وانحصرت التلفيات فى احتراق جزء من الأثاث بالسكن، وتمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم استخدام السلم الهيدروليكى فى السيطرة على النيران.

وعلى جانب آخر رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهرباء، وتم الانتهاء من أعمال التبريد لمكان الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.