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التوتر والقلق يزيدان نسبة "العرق"

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التوتر والقلق يزيدان نسبة "العرق" التوتر والقلق يزيدان نسبة "العرق"
فى ظل ارتفاع درجات الحرارة تزداد نسبة العرق، ولكن هل العامل النفسى له تأثير فى إفراز نسبة العرق؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على، أخصائى الطب النفسى، أن العرق ينتج عند تعرض الجسم لارتفاع درجات الحرارة، ومن المتعارف عليه أن العرق له العديد من الفوائد للإنسان فى هذه الموجة.

ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن العرق له العديد من الفوائد على الجسم كترطيبه أثناء التعرض لأشعة الشمس أو للطقس الحار، وأيضا يساهم فى التخلص من السموم فى الجسم.

ويؤكد أخصائى الطب النفسى، أن العرق يظهر أكثر على الراحتين والقدمين والوجه والإبطين، ولكن عرق الإبطين لا يلاحظ حتى سن البلوغ لدى الولد والبنت. ويضيف أخصائى الطب النفسى، أن العرق النفسى يحدث نتيجة لاستجابة الشخص للمؤثرات العاطفية، كالشعور بالتوتر والقلق أو الألم، وذلك نتيجة لارتفاع الكثافة المفروزة للغدد العرقية فى أماكن ظهور العرق كالقدمين والوجه والإبطين.

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