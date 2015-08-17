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بالصور.. مستشفى الصحة النفسية بالخانكة تتسلم 21 مبرد مياه للمرضى

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تسلم مستشفى الصحة النفسية بمدينة الخانكة 21 مبرد مياه لوضعها بعنابر وأقسام المرضى بالمستشفى المختلفة، ويأتى هذا بعد وفاة 11 نزيلا من المرضى وإصابة 15 آخرين بسبب موجة الحر.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى شحاتة أن الـ 21 مبرد مياه تم شرائها بالأمر المباشر كما تم تركيب 7 أجهزة تكييف أيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية، مؤكدا أنه منذ حدوث حالات الوفاة لعدد من المرضى بالمستشفى بسبب موجة الحر تلقى اتصالات عديدة من شباب متطوع ورجال أعمال وعدوه بتركيب أجهزة تكييف من أجل المرضى لكن المستشفى لم تتلق أى جهاز تكييف منهم حتى الآن.

يذكر أنه ارتفعت حالات الوفيات بمستشفى الخانكة للصحة النفسية إلى 11 مريضا من بين المصابين بسبب موجة الحر الشديدة، التى ضربت البلاد فيما تلقى 15 مصابا العلاج بمستشفى حميات بنها بالقليوبية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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