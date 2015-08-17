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مرتضى يوضح الموقف النهائي لشيكابالا.. واحتراف عمر جابر

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مرتضى يوضح الموقف النهائي لشيكابالا.. واحتراف عمر جابر مرتضى يوضح الموقف النهائي لشيكابالا.. واحتراف عمر جابر

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقف النهائي لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة من الانضمام للفريق الموسم الجاري.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة (صدى البلد) يوم الأحد: "أرسلنا عرضا بـ600 ألف دولار لسبورتنج لشبونة وننتظر موافقتهم إذ ندفع 200 ألف دولار الآن ومثلهم في يناير ومثلهم لاحقا".

وأضاف "اتفقنا مع الإسماعيلي على إعارة اللاعب مقابل 150 ألف دولار.. وإذا التزم وربنا هداه يعود للفريق الموسم المقبل".

وتابع "حتى أن جوزفالدو فيريرا المدير الفني سيكون قد شاهده ويحكم على مستواه وفرصه للانضمام للفريق.. ومن يعلم هل سيستمر الموسم بعد المقبل أم لا".

أما عن عمر جابر فقال مرتضى إنه وافق على خروجه في فترة معايشة لمدة أربعة أيام في فريق بوردو الفرنسي.

وأشار "أي لاعب سيصله عرضا جيدا لمستقبله ويعود لناديه لاحقا.. لن أرفض مهما كان اسم اللاعب.. كل اللاعبين مثل بعضهم البعض".

وعن إمكانية عودة أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوي مجلس الإدارة المستقيلين قال: "سننتظر رد هيئة مفوضي الدولة على إمكانية عودتهم.. وإن رفضوا سننتظر فتح باب الترشح ليتم انتخابهما من جديد".

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