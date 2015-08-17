أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يوضح لماذا شكوى الأهلي ضد ثلاثي الشرطة باطلة.. وصحة موقفه مع الشيخ

Google+ Print
الزمالك يوضح لماذا شكوى الأهلي ضد ثلاثي الشرطة باطلة.. وصحة موقفه مع الشيخ الزمالك يوضح لماذا شكوى الأهلي ضد ثلاثي الشرطة باطلة.. وصحة موقفه مع الشيخ

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي لناديه سبب صحة موقفه من شكوى أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد.

وكان الزمالك قد قدم شكوى لاتحاد الكرة يطلب فيها إيقافه بعد التوقيع معه، قبل أن يقرر عد تفعيله وينتقل للأهلي في نهاية المطاف قادما من المقاصة.

جاء هذا بعد عدة أشهر من شكوى الأهلي لخالد قمر، معروف يوسف، وأحمد دويدار بداعي توقيعهم له قبل انتقالهم للزمالك.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك لبرنامج "صحافة النهار" قائلا:"ننتظر قرارات اتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد الشيخ، لو لدينا حق فيجب عليهم إيقافه، لو موقفنا خاطئ فسوف نتقبل".

وتابع"أطالب الأهلي أيضا بالتقدم بعقود أي لاعب وقع معه قبل الانتقال لنا".

وأضاف"الأهلي كان يجب إيقافه عن القيد العام الماضي بعدما وقع مع ثلاثي اتحاد الشرطة بدون إذن ناديهم، ولكن أنا كان لدي ذلك الإذن".

وأتم"والآن مع أحمد الشيخ أنا قدمت لاتحاد الكرة عقودا تتضمن توقيعي معه ومع ناديه مصر المقاصة وننتظر القرار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟