الزمالك يوضح لماذا شكوى الأهلي ضد ثلاثي الشرطة باطلة.. وصحة موقفه مع الشيخ

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي لناديه سبب صحة موقفه من شكوى أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد.

وكان الزمالك قد قدم شكوى لاتحاد الكرة يطلب فيها إيقافه بعد التوقيع معه، قبل أن يقرر عد تفعيله وينتقل للأهلي في نهاية المطاف قادما من مصر المقاصة.

جاء هذا بعد عدة أشهر من شكوى الأهلي لخالد قمر، معروف يوسف، وأحمد دويدار بداعي توقيعهم له قبل انتقالهم للزمالك.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك لبرنامج "صحافة النهار" قائلا:"ننتظر قرارات اتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد الشيخ، لو لدينا حق فيجب عليهم إيقافه، لو موقفنا خاطئ فسوف نتقبل".

وتابع"أطالب الأهلي أيضا بالتقدم بعقود أي لاعب وقع معه قبل الانتقال لنا".

وأضاف"الأهلي كان يجب إيقافه عن القيد العام الماضي بعدما وقع مع ثلاثي اتحاد الشرطة بدون إذن ناديهم، ولكن أنا كان لدي ذلك الإذن".

وأتم"والآن مع أحمد الشيخ أنا قدمت لاتحاد الكرة عقودا تتضمن توقيعي معه ومع ناديه مصر المقاصة وننتظر القرار".