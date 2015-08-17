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وليد صلاح الدين: ميدو أفضل مدرب في العالم .. بشرط

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وليد صلاح الدين: ميدو أفضل مدرب في العالم .. بشرط وليد صلاح الدين: ميدو أفضل مدرب في العالم .. بشرط

قال عماد متعب مهاجم الأهلي أنه سينهي مسيرته مع الكرة فور شعوره بعدم قدرته على العطاء داخل الملعب أو عدم حاجة الفريق لجهوده.

وأضاف متعب: "تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط شديدة، والبعض حاول تشويه صورتي، ولكن كنت حريصًا على الرد في الملعب فقط".

وتابع: "لن أمنح الفرصة لهم، لأنني لا أعرف الدلع أو التقصير، بل أؤدي المطلوب في التدريبات والمباريات من أجل مصلحة الفريق".

وواصل في تصريحات تليفزيونية: "المنافسة مع إيفونا وأنطوي مطلوبة، وضرورة من أجل مصلحة الفريق، والأهم أن يركز كل لاعب في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

وقال متعب: "اللاعبون الكبار لا يثيرون المشاكل مثلما يردد البعض، ولا يوجد مصطلح الكبار من الأساس في الأهلي، فالكبير بسنه وله احترامه في الملعب".

وأتم قائد الأهلي: "وكذلك اللاعبين الصغار لهم كامل الاحترام، وكلنا فريق واحد يسعى للفوز بالبطولات التي يشارك بها الفريق".

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