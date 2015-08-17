أخبار عاجلة

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صور في الجول – احتفال ' كابتن مصر ' الأبرز في اكتساح الأهلي للشرطة

Google+ Print
صور في الجول – احتفال ' كابتن مصر ' الأبرز في اكتساح الأهلي للشرطة صور في الجول – احتفال ' كابتن مصر ' الأبرز في اكتساح الأهلي للشرطة

قال عماد متعب مهاجم الأهلي أنه سينهي مسيرته مع الكرة فور شعوره بعدم قدرته على العطاء داخل الملعب أو عدم حاجة الفريق لجهوده.

وأضاف متعب: "تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط شديدة، والبعض حاول تشويه صورتي، ولكن كنت حريصًا على الرد في الملعب فقط".

وتابع: "لن أمنح الفرصة لهم، لأنني لا أعرف الدلع أو التقصير، بل أؤدي المطلوب في التدريبات والمباريات من أجل مصلحة الفريق".

وواصل في تصريحات تليفزيونية: "المنافسة مع إيفونا وأنطوي مطلوبة، وضرورة من أجل مصلحة الفريق، والأهم أن يركز كل لاعب في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

وقال متعب: "اللاعبون الكبار لا يثيرون المشاكل مثلما يردد البعض، ولا يوجد مصطلح الكبار من الأساس في الأهلي، فالكبير بسنه وله احترامه في الملعب".

وأتم قائد الأهلي: "وكذلك اللاعبين الصغار لهم كامل الاحترام، وكلنا فريق واحد يسعى للفوز بالبطولات التي يشارك بها الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟