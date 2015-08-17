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الأهلي: لا نغير المدربين تحت ضغط الجماهير

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الأهلي: لا نغير المدربين تحت ضغط الجماهير الأهلي: لا نغير المدربين تحت ضغط الجماهير

أقسم وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي أنه لم تتم مناقشة الإطاحة بفتحي مبروك المدير الفني للفريق، والاستعانة بمدرب أجنبي.

وقال وليد صلاح: "أقسم بالله لم نفتح هذا الملف، بل أكدنا منذ البداية أن كل الدعم متوفر لفتحي مبروك وجهازه المعاون".

ولكن إدارة الأهلي صدر منها نفس التصريحات بشأن الإسباني جاريدو، ليرد عضو لجنة الكرة بالأهلي: "جاريدو حصل على فرصته كاملة، وخاض أكثر من 40 مباراة".

وواصل في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلي لا تقوم بتغيير المدربين تحت ضغوط الجماهير لمجرد الخسارة في مباراة، مثلما تفعل بعض الأندية الأخرى".

وأوضح: "ولكن لنا معايير مختلفة، مع جاريدو النتائج ساءت للغاية، ودع الفريق دوري أبطال أفريقيا، وتراجع للمركز الثالث أو الرابع في الدوري".

وأتم وليد صلاح الدين: "كانت هناك مشاكل نفسية داخل الفريق، وقام بعض اللاعبين بإطلاق لحيتهم، وكان يبدو عليهم الحزن الشديد عند استبدالهم، ولكن الوضع الآن تبدل كثيرًا".

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