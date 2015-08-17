أخبار عاجلة

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

يوسف الحسينى يعرض فيديو لـ"حلاق" ابتكر "قَصة" على شكل شعار قناة السويس

Google+ Print
يوسف الحسينى يعرض فيديو لـ"حلاق" ابتكر "قَصة" على شكل شعار قناة السويس يوسف الحسينى يعرض فيديو لـ"حلاق" ابتكر "قَصة" على شكل شعار قناة السويس
عرض الإعلامى يوسف الحسينى، مقدم برنامج "السادة المحترمون"، على فضائية "أون تى فى"، مقطع لمصفف شعر رجالى، ابتكر قصة شعر على شكل شعار قناة السويس الجديدة.

ويظهر مقطع الفيديو، إقبال العديد من الأطفال على "القصة" الجديدة.

وقال حسين صادق مصفف الشعر، وصاحب فكرة "القصة"، إنه قام بابتكارها لتكون هدية لمصر على الإنجاز الذى تم تحقيقه.

من جانبه، قال يوسف الحسينى، إن المصفف كان دقيقا جدا فى تنفيذ هذه القصة حتى خرجت بهذا الشكل المتميز، والذى عبر عن الإنجاز الذى حققه المصريون، واصفا إياه بـ"الفنان المبدع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا

فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا