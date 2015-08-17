يوسف الحسينى يعرض فيديو لـ"حلاق" ابتكر "قَصة" على شكل شعار قناة السويس

عرض الإعلامى يوسف الحسينى، مقدم برنامج "السادة المحترمون"، على فضائية "أون تى فى"، مقطع فيديو لمصفف شعر رجالى، ابتكر قصة شعر على شكل شعار قناة السويس الجديدة.

ويظهر مقطع الفيديو، إقبال العديد من الأطفال على "القصة" الجديدة.

وقال حسين صادق مصفف الشعر، وصاحب فكرة "القصة"، إنه قام بابتكارها لتكون هدية لمصر على الإنجاز الذى تم تحقيقه.

من جانبه، قال يوسف الحسينى، إن المصفف كان دقيقا جدا فى تنفيذ هذه القصة حتى خرجت بهذا الشكل المتميز، والذى عبر عن الإنجاز الذى حققه المصريون، واصفا إياه بـ"الفنان المبدع".