تمرد لـ"مرسي": أيامك في الحكم معدودة وجماعتك لن تنفعك

شاهين: محمد عبدالمقصود ليس من دعاة الدين.. والمصريون المشاركون في 30 يونيو ليسوا كفارا

كتب : ربيع ممدوح منذ 12 دقيقة

حسن شاهين

قال حسن شاهين، المتحدث باسم حملة "تمرد"، إن حديث الرئيس خلال مؤتمر تأييد سوريا باستاد القاهرة حول عدم وجود انتخابات رئاسية مبكرة هو حديث عبثي في ظل هذا الفراغ الرئاسي الذي تمر به مصر.

وتعليقا على دعاء الشيخ محمد عبدالمقصود على المشاركين في تظاهرات 30 يونيو من معارضي الرئيس، قال شاهين لـ"الوطن"، إنه ليس من دعاة الدين كما أن المصريين الذين قرروا النزول للتظاهر ضد مرسي ليسوا كفارا؛ لأنهم لم يطبقون شرع الله الذين تحدثوا عنه، مؤكدًا أن المصريين سيتظاهرون ليقولوا كلمة حق في وجهة سلطان جائر.

وأضاف شاهين موجها حديثة لمرسي، "ارحل الأن لأن جماعة الإخوان المسلمين لن تنفعك، وإلا كانت جماعة المال نفعت مبارك، الشعب المصري قرر النزول 30 يونيو وقرر التغيير بالفعل"، مشددا على أن الرئيس مرسي أصبحت أيامه معدودة في الحكم، مؤكدا أنه يحاول إرهاب الشعب المصري لمنعهم من المشاركه، عن طريق استخدام الجماعات الإرهابية".

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