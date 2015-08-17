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قيادى بحماس: ننتظر موافقة السلطات المصرية على سفر وفد الحركة إلى القاهرة

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قيادى بحماس: ننتظر موافقة السلطات المصرية على سفر وفد الحركة إلى القاهرة قيادى بحماس: ننتظر موافقة السلطات المصرية على سفر وفد الحركة إلى القاهرة
أكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس، المهندس زياد الظاظا، أن الحركة تنتظر موافقة السلطات المصرية على سفر وفد من الحركة إلى القاهرة.

وقال الظاظا فى تصريحٍ صحفى نقله موقع مقرب من حماس: "ما زلنا ننتظر الرد من الجانب المصرى لخروج وفد من قيادة الحركة للقاء الأشقاء فى ".

وعما إذا كانت الزيارة حال تم الموافقة عليها ستشمل دولاً أخرى؛ أكد القيادى فى حماس أن الخطوة الأولى هى "الوصول إلى مصر، ثم يجرى تحديد الوجهات الأخرى".

وعن أعضاء الوفد، أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الأمور ستحدد عقب تلقى الموافقة من الجانب المصرى.

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مصر 365

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