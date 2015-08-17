"صحة" الشرقية تفصل طبيبا بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد

قرر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فصل الدكتور مايكل.ا.ف، طبيب بمستشفى الإبراهيمية المركزى، وإنهاء خدمته، وذلك لانقطاعه عن العمل لأكثر من 30 يومًا منفصلة خلال عام 2015 .

وقال "مكين"، لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء تطبيقاً لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ونظراً للانقطاعات المتكررة للأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بدون أى أجازات رسمية أو أى أذن مسبق، وبدون أى مبرر، والتى تؤثر بالسلب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا أنه يجب تطبيق القانون بحزم، للعمل على رفع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

- وزير المالية من الإسكندرية: لا تعديل فى قانون الخدمة المدنية