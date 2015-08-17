الجيش الأمريكى: التحالف نفذ 22 غارة على معاقل داعش بالعراق وسوريا

قال الجيش الأمريكى اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 22 غارة جوية على مواقع لتنظيم داعش، فى العراق وسوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال بيان لقوة المهام المشتركة، إن ثلاث غارات شنت قرب الحسكة فى شمال شرق سوريا أصابت وحدة تكتيكية ودمرت مواقع قتالية للتنظيم وغرف حصينة وحفارات.

>كما أصابت غارة أخرى قرب حلب وحدة تكتيكية لداعش واستهدفت غارة أخرى قرب كوبانى على الحدود التركية وحدة تكتيكية ودمرت ثلاثة مواقع قتالية.

وحسب البيان فإن 15 غارة شنت فى العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية ضد مبان للتنظيم ومعدات بينها مركبات ومنصة لإطلاق قذائف المورتر ومدافع رشاشة وحفارات.

ونفذت الغارات فى العراق قرب بيجى والفلوجة والموصل والرمادى وسنجار ومناطق أخرى.

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