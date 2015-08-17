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غطاس: حماس تقيم إمارة إخوانية فى غزة برعاية إسرائيل لتكون شوكة فى ظهر مصر

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غطاس: حماس تقيم إمارة إخوانية فى غزة برعاية إسرائيل لتكون شوكة فى ظهر مصر غطاس: حماس تقيم إمارة إخوانية فى غزة برعاية إسرائيل لتكون شوكة فى ظهر مصر
قال د. سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن زيارة نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية للقاهرة تهدف للتحايل على بعد الاتفاق الذى تم بين حركة حماس وإسرائيل دون التشاور مع مصر.

وأضاف غطاس لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق الذى تم برعاية عدة دول منها تركيا وقطر ومبعوث الرباعية الدولية تونى بلير ويتمثل فى تهدئة بين حماس وتل أبيب لمدة 8 سنوات على الأقل ووقف أعمال الحفر بين قطاع غزة وإسرائيل ورفع الحصار المفروض على القطاع، وإنشاء ميناء بغزة بهدف ربط القطاع بقبرص تشرف عليه إسرائيل أمنيًا.

وأوضح "غطاس" أن الاتفاق يعنى إقامة إمارة إخوانية برعاية إسرائيل عند الحدود الشرقية لمصر لتكون شوكها فى ظهر مصر.

وأكد غطاس أن هذا الاتفاق يعنى القفز على دور مصر الإقليمى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإسناده لكل من قطر وتركيا، ويعنى عزل القطاع عن الضفة سياسيًا وجغرافيًا.


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>' target='_blank'>وكالة فلسطينية: إسماعيل هنية فى القاهرة الثلاثاء للقاء مسئولين مصريين

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