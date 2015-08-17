مقتل 13 حوثيًا فى غارات شنتها طائرات التحالف العربى غرب اليمن

ذكرت مصادر صحفية يمنية اليوم الأحد، أن 13 حوثيًا قتلوا جراء غارات شنتها طائرات التحالف على مواقعهم بمحافظة الحديدة غربى اليمن.

وقالت المصادر ، إن الغارات الجوية التى شنتها طائرات التحالف على مبنى نادى ضباط الشرطة أسفرت عن مقتل 13 حوثيا وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن تلك الغارات أسفرت أيضا عن مقتل شخص وإصابة 23 جريحا من المختطفين على يد الحوثيين والمحتجزين فى المبنى.

وكانت غارات عنيفة شنتها طائرات التحالف استهدفت فى وقت سابق اليوم مبنى ومستودعات المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ونادى ضباط الشرطة، ومعسكر الدفاع الجوى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

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