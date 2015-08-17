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نائب عراقى: تم التحقيق مع 100 شخصية فى قضية سقوط الموصل خلال 6 أشهر

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نائب عراقى: تم التحقيق مع 100 شخصية فى قضية سقوط الموصل خلال 6 أشهر نائب عراقى: تم التحقيق مع 100 شخصية فى قضية سقوط الموصل خلال 6 أشهر
صرح النائب حاكم الزاملى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى قضية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" فى العاشر من يونيو عام 2014 أن اللجنة حققت مع أكثر من 100 شخصية لمدة 6 أشهر أفضت إلى توجيه التهم إلى 35 شخصا.

وقال الزاملى فى تصريح لمحطة تلفزيون الشرقية الفضائية العراقية مساء اليوم، إن عمل اللجنة التحقيقية البرلمانية استمر لأكثر من 6 اشهر وتم التحقيق مع أكثر من 100 شخصية وكان عدد الساعات التحقيقية أكثر من 170 ساعة تحقيقية وجمعنا ملفات ووثائق وبيانات من الكثير من الشخصيات وتم اعدادها فى تقرير بأكثر من 120 صفحة تضمنت جميع محتويات التحقيق وسلمت إلى البرلمان".

وأضاف: "تم إعداد التقرير النهائى بعد مخاض عسير ومشادات وأعصاب متشنجة بين أعضاء اللجنة كونهم ينتمون إلى كتل مختلفة ومشكلة من السنة والشيعة والمسيحيين والأيزيديين والأكراد وننتظر أن يعقد البرلمان جلسة لعرض التقرير فى جلسة علنية ليطلع الشعب العراقى على من تسبب بسقوط الموصل".

وأوضح يجب أن يتم " تحويل الملف إلى الادعاء العام والمحاكم ليتم محاسبة المقصرين وكل من تسبب بسقوط الموصل وتسبب بتهجير أكثر من 3 ملايين شخص، وسبى آلاف النساء الايزيديات والكثير من الشهداء والجرحى وكاد العراق أن يسقط بسبب قضية الموصل، وقتل آلاف من أهالى الموصل وتدمير المساجد والكنائس والحسينيات والآثار وسرقة النفط وأكثر من 23 ملفا بخصوص السرقات والتهريب الذى كان تنظيم داعش يقوى به دولته المزعومة بحدود 9 مليون دولار شهريا تجنى فقط من الموصل للتنظيم".

وأضاف " أن القضاء العراقى فى الموصل كان متورطا مع الإرهاب وأن أحد القضاة فى المدينة كان سجينا فى سجن بوكا وتم تعيينه قاضيا لمحاكمة الإرهابيين، مما تسبب فى إخراج الإرهابيين مقابل أموال".

وأوضح " أن بعض القيادات الأمنية العراقية آثرت مصلحتها على حساب أمن المواطنين فى الموصل، ولديهم الآن إمكانيات مادية تفوق حتى ما يملكه رئيس الوزراء أو التجار أو المقاولين فى العراق".
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