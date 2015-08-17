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الجزائر: سيطرة داعش على سرت تهدد أمن المنطقة وندعو لحكومة وحدة وطنية

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الجزائر: سيطرة داعش على سرت تهدد أمن المنطقة وندعو لحكومة وحدة وطنية الجزائر: سيطرة داعش على سرت تهدد أمن المنطقة وندعو لحكومة وحدة وطنية
أدانت دولة الجزائر ، مساء الأحد ، بشدة الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدينة سرت في ليبيا والتى أدت لسقوط العديد من الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صحفي إن تدهور الوضع الأمني في مدينة سرت يمكن أن يؤدي بهذا البلد المجاور والشقيق إلى حالة من الفوضى؛ مما قد يشكل تهديدًا حقيقيًا بالنسبة لأمن المنطقة بأكملها.

ودعت الخارجية الجزائرية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا قادرة على حفظ الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة ليبيا ، وكذا تلاحم الشعب الليبي الشقيق قصد رفع التحدي الأمني.

وأكد البيان أن الجزائر تبقى واثقة بأن هذا الحل السياسي التوافقي يمثل الحل السلمي الوحيد للأزمة في ليبيا.

كما أكد البيان دعم الجزائر لـجهود الأمم المتحدة ، تشجيع مجددًا الأشقاء الليبيين الذين لديهم القدرات والإرادة السياسية وحس المسؤولية العالي على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح مسار المفاوضات بين الليبيين لصالح ليبيا والشعب الليبي الشقيق والمنطقة ككل، بحسب البيان.

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