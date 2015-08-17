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مرور الوادى الجديد يضبط 14 سيارة غير مطابقة للمواصفات فى حملة أمنية

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مرور الوادى الجديد يضبط 14 سيارة غير مطابقة للمواصفات فى حملة أمنية مرور الوادى الجديد يضبط 14 سيارة غير مطابقة للمواصفات فى حملة أمنية
تمكنت قوة من إدارة شرطة المرور بالوادى الجديد، بالتنسيق مع قوات شطة من مديرية الأمن، من ضبط 14 سيارة غير مطابقة للمواصفات الفنية وبدون تراخيص سير، وغير معلومة المصدر، حيث تم التحفظ عليها وتحررت بها محاضر وأحيلت إلى النيابة العامة التى أمرت بمصادرة تلك السيارات لصالح مصلحة الجمارك وتباشر تحقيقاتها فى تلك المحاضر.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتمكن قوات من إدارة المرور ومديرية أمن الوادى الجديد من ضبط 14 سيارة مخالفة، والتى تبين أن تراخيصها مخالفة للشروط الفنية، والتى تبين وجود تلاعب فى إجراءات الترخيص وعدم وضوح مصدر السيارات المضبوطة، وتم التحفظ عليها، وتحررت بها محاضر وأحيلت إلى النيابة العامة.

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مصر 365