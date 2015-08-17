محافظ الغربية يأمر بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة

طالب سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بسرعه غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة وازالة كافه الإعلانات الموجودة فى الشوارع وعلى الحوائظ الخاصه بالمدرسين ومراكز الدروس الخصوصية.

كما أكد على تفعيل قرار وزير التربية والتعليم بعمل مجموعات تقوية بالمدارس والاستعانه بأمهر المدرسين فى شرح المواد الدراسيه حتى يستوعب الطالب دروسة فى المدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مع رؤساء المدن والاحياء بحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة واللواء طلعت عبد الحميد السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة بالتواجد الدائم بالشوارع وممارسة العمل الميدانى وسرعة الانتهاء من مشكلة النظافه ووضع خطة وحلول غير تقليدية لرفع القمامه من الشوارع والقضاء على هذه المشكله نهائيا.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن والاحياء بعدم التقاعس فى تنفيذ قرارات الازالة والقضاء على الفساد الموجود بالادارات الهندسيه وبعض الادارات الاخرى ومعاقبة الموظفين الفاسدين وابعادهم من اماكنهم كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل التى تتم بالمراكز والمدن والقرى وخاصه المناطق العشوائيه من رصف طرق وانارة ويتم عمل تقرير أسبوعى بما تم ويعرض.

و اكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعه المستمرة على جميع المستشفيات الموجودة على مستوى المحافظة للاطمئنان على حسن أداء الخدمه الطبية وتوافر جميع الاجهزة الطبية والادوية والتزام الاطباء بالحضور ووجودهم فى أوقات العمل الرسمية والقيام بواجباتهم نحو المرضى.