هات فيلمك معاك فى "سينما مجراية" الأربعاء المقبل

تنظم "سينما مجراية" للثقافة والفنون وإحياء التراث بمدينة ملوى فى محافظة المنيا، فى السابعة من مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس فعالية "هات فيلمك معاك".

وعن فكرة الأمسية قال "مينا يسرى" مدير نادى السينما بالمجموعة أن الفكرة عبارة عن عرض لعدة أفلام نابعة عن تجارب خاصة للحضور سيعرضونها تباعاً ولمدة خمس دقائق قبل اختيار الفيلم، الذى سيكون اختياره بناء على تصويت الحضور.

وأضاف يسرى أن تلك التجربة هى الثانية للمجموعة وقد قررنا أن نجعل "هات فيلم معاك" شهرياً فى المجموعة لرغبتنا فى مشاركة روادنا بتنظيم فعاليات النادى، ومشاركتنا بتجاربهم حول تلك الأفلام.