محافظ دمياط يتفقد أعمال تجهيز موقع أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان صادر عنه مساء الأحد إنه قام بتفقد أعمال تجهيز أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بالمدخل الشرقى لمدينة دمياط، فى المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط / بورسعيد، حيث جرت أعمال التجفيف والردم وتمهيد الموقع بنسبة من 70 - 80% من الأعمال.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز موقع المشروع بالجهود الذاتية دون تحميل المحافظة أى نفقات، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسحب المياه من المناطق الجارى تجفيفها من خلال معدات السحب بمشاركة المهندسين والفنيين والعمالة اللازمة.

كما قامت شركة كهرباء دمياط بمد كابلات جهد متوسط بطول 450 م وتركيب محول قدره 300 ك.ف.أ لخدمة المشروع وتوصيل التيار الكهربائى لطلمبات الغاطس لسحب المياه وتجفيف أرض المشروع.

وساهمت الثروة السمكية بالحفارات واللوادر اللازمة لهدم الجسور بجانب جهود الوحدة المحلية بمدينة دمياط فى أعمال تجهيز الموقع.

وقد وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية المعاونة والشركات على دعمهم للمحافظة آملا أن تحذوا جميع الجهات والشركات حذوهم فى دعم المشروعات القومية.

وقد أكد المحافظ أنه يجرى العمل حاليا فى إعداد التخطيط التفصيلى لمدينة دمياط للأثاث والتى ستعد نقلة نوعية كبرى فى صناعة وتسويق الأثاث الدمياطى ونقطة انطلاقة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعودة صناعة الأثاث بدمياط إلى مكانتها محليا وعالميا.