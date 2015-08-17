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الترجي والصفاقسي يودعان كأس تونس قبل مواجهة الأهلي والزمالك

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الترجي والصفاقسي يودعان كأس تونس قبل مواجهة الأهلي والزمالك الترجي والصفاقسي يودعان كأس تونس قبل مواجهة الأهلي والزمالك

قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي والزمالك.. ودع الترجي والصفاقسي بطولة كأس تونس بعد خسارتهما في ربع النهائي أمام حمام الأنف والنجم الساحلي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في تونس يوم 22 أغسطس الجاري بينما الزمالك يحل ضيفا على الصفاقسي يوم 23 وكلاهما بالجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وخسر الترجي بهدفين لهدف رغم تقدم صامويل إيدوك في الدقيقة 12 حتى الدقيقة 88 التي شهدت التعادل واحتكام الفريقين لوقت إضافي.

وسجل فارس مسكيني التعادل في الدقيقة 88. وفي الوقت الإضافي أحرز خالد مليتي الفوز في الدقيقة 91.

أما الصفاقسي فسقط أمام النجم الساحلي 2-1 رغم تقدمه في البداية بهدف حمدي حرباوي لكن استقبلت شباكه هدفين عن طريق ديوجو أكوستا وإيهاب المساكني في الدقيقتين 78 و81.

الأهلي يحتاج لثلاث نقاط من المباراتين المقبلتين لحسم صعوده رسميا لنصف نهائي الكونفدرالية.. بينما قد يدخل الزمالك لقاء الصفاقسي متأهلا رسميا حال فوز أورلاندو على ليوبار في جنوب إفريقيا بالجولة ذاتها.

لكن إن فاز ليوبار سيحتاج الزمالك لنقطة واحدة لضمان تأهله رسميا قبل الجولة الأخيرة.

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