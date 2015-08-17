ورشة عن الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية

افتتح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورشة عمل «الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي تنظمها الجمعية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووزارة الاقتصاد.

ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونجيمة رحيمي المسؤولة العليا لبرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).

وشكر اللواء العبيدلي، في كلمة افتتاح الورشة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية على دعمها جهود جمعية الإمارات، ومشاركتها في تنظيم العديد من ورش العمل التفاعلية والبرامج التدريبية، واختيار جمعية الإمارات عضواً مراقباً في المنظمة.

وبيّن أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من الشركات العاملة في دبي، وتحتضن نحو 42% من مجموع القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي، ولذلك فإن وجود نظام فاعل لحماية الملكية الفكرية يستدعي سياسات حكومية لحمايتها والكشف عن التعديات عليها.

ومن جانبه، ثمّن سعيد مطر المري جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عبر مبادراتها وبرامجها الداعمة لهذا القطاع، مقدماً الشكر إلى الجمعية وإلى اللواء عبد القدوس العبيدلي، على الدعوة، إضافة إلى توقيع اتفاقية تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسة، لتنفيذ مشاريع مشتركة لتنمية ودعم رواد الأعمال الإماراتيين واحتضان مشاريعهم.