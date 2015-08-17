المرأة روح ترشيحات انتخابات المجلس الوطني

شهد اليوم الأول من تسجيل مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 أجواء إيجابية ومشجعة، حيث بلغ عدد طلبات الترشيح في جميع إمارات الدولة 102 طلب بحضور لافت للمرأة، حيث بلغ عددهن من إجمالي اليوم الأول 14 مرشحة، بنسبة 13.7% لتكون دائماً روح المكان.

وسجلت لجنة أبوظبي أعلى نسبة تسجيل في اليوم الأول بواقع 24 مرشحاً من بينهم سيدتان، في حين سجلت لجنة دبي أعلى نسبة بعدد السيدات حيث استقبلت 6 طلبات من سيدات، فيما خلت قوائم المنطقة الغربية ومدينة العين وإمارة الفجيرة من العنصر النسائي.

ورصدت «البيان» أولى المرشحات على مستوى الدولة، ففي أبوظبي كانت موزة المنصوري، التي تعمل في هيئة البيئة بأبوظبي، أولى المرشحات، فيما كانت منى الفلاسي أولى المسجلات بدبي في الدقيقة الأولى لفتح باب التسجيل، وفي الشارقة حضرت مريم المجر النعيمي قبل بدء التسجيل لتحظى بلقب الأولى، كما كانت إيمان السوم أولى المسجلات في عجمان، وفي أم القيوين حرصت شيخة العري على أن تكون الأولى، والأمر ذاته في رأس الخيمة حيث كانت بدرية عبد اللطيف أولى المرشحات.

وتميز اليوم الأول بسهولة الإجراءات والجهوزية العالية والجهود الملحوظة التي أظهرتها كوادر اللجنة الوطنية للانتخابات في التعامل بمنتهى الاحترافية مع طالبي الترشح.

ويستمر تسجيل المرشحين 5 أيام، ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات ستقوم لجنة الانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم 23 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية في 31 أغسطس، ويستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل.

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