6 نصائح ضرورية لسائقى الدراجات والموتوسيكلات فى الموجة الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة لمعدلات خيالية، أصبح لزامًا على بعض الفئات الحذر من أشعة الشمس الحارة، لما قد تسببه من إجهاد حرارى أصبح يودى بحياة الكثيرين. نصائح لراكبى الموتوسيكلات والدراجات

> الدكتور سعد خالد، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، قدم مجموعة من النصائح، لكل من يتعرض للشمس بشكل عام، ولسائقى الدراجات، والموتوسيكلات (الدراجات البخارية) بشكل خاص، لتعرضهم بشكل دائم ولمدة طويلة لآشعة الشمس المباشرة مما يمثل خطرًا عليهم: - ارتد ملابس قطنية فضفاضة وابتعد تمامًا عن الملابس الضيقة أو الداكنة.

> - ارتد ملابس تغطى أكبر قدر من الجسم، وملابس ذات أكمام طويلة وابتعد عن الأكمام القصيرة لحماية الذراعين من أشعة الشمس.

>- ارتد قبعة وثبتها برأسك، واحرص على أن تكون جيدة التهوية، ولا ترتدى واحدة بخامات رديئة حتى لا ترفع درجة حرارة الدماغ.

>- حاول السير فى الظل، وتجنب القيادة خلال ساعات الذروة قدر الإمكان.

>- بين الحين والآخر لا تقود بشكل متصل، بل اقطع تعرضك للشمس وتوقف فى الظل لتشرب الماء البارد أو سوائل مفيدة.

>- اهتم باصطحاب زجاجة من المياه الباردة فى كل رحلاتك مهما كانت قصيرة ولا تتوقف عن شرب المياه.

شبكةعيونالإخبارية

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