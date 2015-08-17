الإمارات تموّل مشروع المياه والصرف الصحي في مخيم الزعتري للاجئين

أشارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي إن دولة الإمارات ملتزمة بتبني مختلف المبادرات الإنسانية والإنمائية التي تدعم المتأثرين من ضحايا الأزمة السورية وتهدف إلى تحسين معيشتهم.

لقد كرسنا جهودنا لضمان سير عملية التنسيق مع شركائنا على المستوى المحلي والدولي، للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، وإضفاء بعضاً من الإيجابية على حياتهم وأضافت معاليها: «ونأمل أن يساهم إنجاز مشروع المياه والصرف الصحي في مخيم الزعتري في إيجاد بيئة صحية مناسبة للاجئين السوريين.

جاء ذلك بمناسبة إعلان كل من وزارة التنمية والتعاون الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بدء العمل بمشروع متعدد الأنشطة يهدف لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن، والذي من المتوقع أن يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي يأتي هذا المشروع استكمالاً لمشاريع الرعاية الصحية للاجئين السوريين في كل من مخيمي الزعتري والأزرق والممولة من الإمارات.

ويهدف المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في المخيم، إلى إنشاء نظام صرف صحي مناسب مع توفير خزان مياه مخصص لتجميع المياه الفائضة واستخدامها في الأنشطة الزراعية وسوف يكون لتركيب شبكة المياه في المخيم بالغ الأثر في الحد من انتشار الأمراض، كما أنها ستساهم في رفع مستوى الصحة العامة في المخيم.

إشادة

أشاد الدكتور نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي بالدعم الإماراتي المستمر للاجئين .

وقال: «تواصل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الإنساني تجاه التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الذين هجرهم الصراع»، وأضاف الدكتور نبيل: «لقد ساهم الدعم الذي قدمته حكومة دولة الإمارات لمشاريع البنية التحتية الحيوية من مياه وصرف صحي في إحداث فارق في مستوى الصحة العامة للاجئين في مخيم الزعتري».

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع تجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بكل بيت في مخيم الزعتري وبناء شبكة صرف صحي عبر خط أنابيب موصول بخزان داخل كل منطقة. أما المرحلة الثانية فتشتمل على بناء شبكة من الأنابيب التي تنقل مياه الصرف الصحي من هذه الخزانات إلى محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

أما بالنسبة للأنشطة التي أنجزت حتى الآن من خلال هذا المشروع فتشمل المعالجة والتخلص الكلي من 21,160 كيلوغراماً من النفايات الطبية الخاصة بالعيادة الصحية الرئيسية في مخيم الزعتري في عام 2014. كما أجريت عملية تمشيط واسعة لمكافحة القوارض لما تشكله من تهديدات على الصحة والنظافة في المخيم، الأمر الذي أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ.