الدراسة تبدأ بعد إجازة العيد.. ومنح فترة انتقالية للجامعة العمالية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات بدء الدراسة بالجامعات الحكومية للعام الدراسى الجديد، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس اليوم، بمقر جامعة الإسكندرية.

وأقر المجلس، حسب بيان إعلامى، مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، ليكون جزءا من قانون التعليم العالى، حيث استعرض الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال الجلسة، تقريراً حول مشروع القانون، وانتهت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبى من مراجعته ووضعه فى صورته النهائية.

ووافق المجلس على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء، كما وافق المجلس على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بنى سويف وكلية الطب البيطرى بجامعة المنوفية، على ألا تتم الدراسة بهما إلا بعد استكمال كل المقومات المادية والبشرية المطلوبة.