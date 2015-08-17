أخبار عاجلة

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو .. وزير السياحة يكشف سبب مغادرة محلب لمؤتمر "اعرف بلدك" بالأقصر

Google+ Print
بالفيديو .. وزير السياحة يكشف سبب مغادرة محلب لمؤتمر "اعرف بلدك" بالأقصر بالفيديو .. وزير السياحة يكشف سبب مغادرة محلب لمؤتمر "اعرف بلدك" بالأقصر
كشف خالد رامى وزير الساحة أسباب مغادرة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمؤتمر “اعرف بلدك” المقام بمحافظة الأقصر فى معبد الكرنك، حيث أكد استيائه من سوء تنظيم الحفل، الذى أرجعه إلى مسئولية رئيس قطاع السياحة الداخلية.

وقال وزير السياحة فى تصريحات صحفية إنه وفقا للجدول الذى عرض على رئيس مجلس الوزراء كانت ميرفت حطبة، القائم بأعمال الشركة القابضة للسياحة ،ستلقى كلمة خلال المؤتمر، ولكن نتيجة لسوء التنظيم لم يتم ادراجها ضمن الجدول وهو ما تسبب فى استياء رئيس الوزراء وقرر مغادرة المؤتمر.

وكانت حالة من الارتباك قد شهدت انعقاد المؤتمر نتيجة حالة من التضليل نتيجة بيانات صدرت من وزارة السياحة بأن رئيس الوزراء سوف يستقبل أول فوج سياحى لمبادرة الأقصر فى قلوبنا إلا أنهم فوجئوا بأن المبادرة تحت اسم اعرف بلدك، غير مدعومة من وزارة السياحة.

وأكد رامى فى تصريحات صحفية أن هذه المبادرة هى مبادرة فى قلوبنا، التى دعمت من وزارة السياحة فى تخفيض تكلفة الطيران، وتخفيض تذاكر المتاحف. وكان رامى فى كلمته قد أكد أن مبادرة مصر فى قلوبنا تم مدها حنى نهاية ديسمبر وفقا لطلب رئيس الوزراء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟