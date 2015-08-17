بالفيديو .. وزير السياحة يكشف سبب مغادرة محلب لمؤتمر "اعرف بلدك" بالأقصر

كشف خالد رامى وزير الساحة أسباب مغادرة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمؤتمر “اعرف بلدك” المقام بمحافظة الأقصر فى معبد الكرنك، حيث أكد استيائه من سوء تنظيم الحفل، الذى أرجعه إلى مسئولية رئيس قطاع السياحة الداخلية.

وقال وزير السياحة فى تصريحات صحفية إنه وفقا للجدول الذى عرض على رئيس مجلس الوزراء كانت ميرفت حطبة، القائم بأعمال الشركة القابضة للسياحة ،ستلقى كلمة خلال المؤتمر، ولكن نتيجة لسوء التنظيم لم يتم ادراجها ضمن الجدول وهو ما تسبب فى استياء رئيس الوزراء وقرر مغادرة المؤتمر.

وكانت حالة من الارتباك قد شهدت انعقاد المؤتمر نتيجة حالة من التضليل نتيجة بيانات صدرت من وزارة السياحة بأن رئيس الوزراء سوف يستقبل أول فوج سياحى لمبادرة الأقصر فى قلوبنا إلا أنهم فوجئوا بأن المبادرة تحت اسم اعرف بلدك، غير مدعومة من وزارة السياحة.

وأكد رامى فى تصريحات صحفية أن هذه المبادرة هى مبادرة مصر فى قلوبنا، التى دعمت من وزارة السياحة فى تخفيض تكلفة الطيران، وتخفيض تذاكر المتاحف. وكان رامى فى كلمته قد أكد أن مبادرة مصر فى قلوبنا تم مدها حنى نهاية ديسمبر وفقا لطلب رئيس الوزراء.

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