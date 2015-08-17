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بالفيديو..زوجة سعيد طرابيك:زوجى فيه كل حاجة حلوة وما عملناش عيب ولا حرام

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بالفيديو..زوجة سعيد طرابيك:زوجى فيه كل حاجة حلوة وما عملناش عيب ولا حرام بالفيديو..زوجة سعيد طرابيك:زوجى فيه كل حاجة حلوة وما عملناش عيب ولا حرام
قالت الفنانة سارة طارق، زوجة الفنان سعيد طرابيك، إنها "تابعت التعليقات التى هاجمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى"، مضيفة: "احنا معملناش حاجة حرام ولا عيب".

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وماذا بعد؟" على قناة "LTC"، مساء الأحد، مع رولا خرسا: "سعيد طرابيك فيه كل حاجة حلوة، وحنية قلبه أكتر حاجة شدتنى، وبيخاف عليا، وكل ما أطلب حاجة يقولى تحت أمرك"، وأوضحت أنها ستنفذ رغبة سعيد طرابيك وستقضى معه شهر العسل فى تركيا.


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