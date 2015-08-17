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هالة شكر الله تستقيل من رئاسة الدستور..وتؤكد:خلافات الحزب تهدد مسيرته

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هالة شكر الله تستقيل من رئاسة الدستور..وتؤكد:خلافات الحزب تهدد مسيرته هالة شكر الله تستقيل من رئاسة الدستور..وتؤكد:خلافات الحزب تهدد مسيرته
أعلنت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور المنتهية ولايتها، أنها تقدمت باستقالتها من رئاسة حزب الدستور، مؤكدة أنها أيقنت أن الحزب وصل لحلقة مفرغة من الخلافات والتعقيدات التى قد تطول ما يهدد مسيرة الحزب وقدرته على الفعل بصورة واضحة.

وتابعت فى نص استقالتها، من موقع مسئوليتى أصبح لزامًا على خلق انفراجة للخروج من هذه الأزمة، و عليه فإنى أتقدم باستقالتى فورًا ونهائيًا من موقعى كرئيس للحزب.


>الى الزملاء أعضاء حزب الدستور:

عندما توليت مسئولية رئاسة حزب الدستور، التزمت أمامكم بفترة محددة لا تزيد على عام، ومنذ نهايتها قد كان كل تركيزى وهمى منصبًا على إجراء انتخابات الحزب لتتقدم قيادة جديدة لتتحمل مسئولية وأمانة الحزب، ولكننى أيقنت أننا وصلنا إلى حلقة مفرغة من الخلافات والتعقيدات التى قد تطول ما يهدد مسيرة الحزب وقدرته على الفعل بصورة واضحة.

ولذا فمن موقع مسئوليتى أصبح لزامًا على خلق انفراجة للخروج من هذه الأزمة، وعليه فانى أتقدم باستقالتى فورًا ونهائيًا من موقعى كرئيس للحزب، آملة أن يتيح قرارى هذا مساحة جديدة ويتيح الفرصة لجميع الأطراف مراجعة مواقفهم وتحمل مسئوليتهم إزاء الحزب وأعضاؤه عن طريق تبنى مسار يخرج بالحزب من هذه الأزمة.

وأتمنى أن يكون ذلك فى إطار بناء تجربة حزبية سليمة تلتزم التنافس البناء وتعلى مصلحة الحزب عن المصالح الشخصية، كما أتمنى أن يعى الجميع أن نجاح التجربة الحزبية فى ليس حكرًا أو ملكًا لمجموعة أو اتجاه محدد، لكنها جزء أصيل من بناء مجتمع ديمقراطى سليم يجد فيه الجميع من يدافع عنهم ويتحدث باسمهم.

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مصر 365

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