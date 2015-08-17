مجلس حكماء "الدستور": تامر جمعة رئيسًا للحزب والانتخابات خلال شهر

قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، إنه وفقًا للمادة 122 من لائحة الحزب، فإن الأمين العام تامر جمعة هو من يتولى رئاسة الحزب، عقب استقالة الدكتورة هالة شكر الله رئيسة الحزب المنتهية ولايتها، على أن تجرى انتخابات رئاسة الحزب فى مدة أقصاها شهر من توليه رئاسة الحزب.

وأضاف عوض، لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الحكماء يبحث الآن مدى لائحية ترشح "جمعة" على رئاسة الحزب، فى ظل قيامه بمهام رئيس الحزب، مشيراً إلى أن المجلس يراجع نصوص اللائحة وسيبت فى الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار التحقيق مع "شكر الله" مستمر طالما لم تستقل من الحزب بشكل نهائى، واكتفت فقط باستقالتها من رئاسة الحزب، مشيراً إلى أن مجلس الحكماء يدرس فى الوقت الراهن المسار الجديد لانتخابات الحزب فى ظل التعديلات الجديدة.

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