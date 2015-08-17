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مرتضى: أمثال الشيخ إلى ' مزبلة التاريخ ' ويجب قطع رقبة من يوقع لناديين

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مرتضى: أمثال الشيخ إلى ' مزبلة التاريخ ' ويجب قطع رقبة من يوقع لناديين مرتضى: أمثال الشيخ إلى ' مزبلة التاريخ ' ويجب قطع رقبة من يوقع لناديين

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أحمد الشيخ جناح الأهلي المنضم حديثا للفريق الأحمر وطالب بإيقافه لمدة عام.

وقال منصور في تصريحاته لقناة (صدى البلد) يوم الجمعة: "أمثال أحمد الشيخ إلى مزبلة التاريخ الرياضي.. لابد أن يقطع رقابهم ويتم إيقافهم لمدة عام على الأقل".

وأضاف "بصفتي رئيس للجنة الأندية سأسعى إلى أن يعاقب النادي الذي يحصل على توقيع لاعب موقع لناد أخر بتجميد تعاقده".

وتابع مرتضى "حتى لو أحرف لاعب في الزمالك ثبت توقيعه لناديين وقدمت عقوده إلى اتحاد الكرة سأقطع رقبته أيا كان اسمه".

وأكد رئيس الزمالك على امتلاكه مكالمات مسجلة بموافقة محمد عبد السلام رئيس للمقاصة على بيع الثلاثي.

وأوضح "ما يمنع عقاب الزمالك أننا امتلكنا موافقة مصر للمقاصة على بيع اللاعب وأيضا توقيع الشيخ لهذا لابد أن يعاقب".

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