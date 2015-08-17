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حبس صياد ونجليه 4 أيام لقتلهم عامل موبليا فى بورسعيد

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حبس صياد ونجليه 4 أيام لقتلهم عامل موبليا فى بورسعيد حبس صياد ونجليه 4 أيام لقتلهم عامل موبليا فى بورسعيد
قررت النيابة العامة ببورسعيد حبس صياد ونجليه 4 أيام لكل منهما على ذمة التحقيقات لقتلهم عامل موبليا على أن يراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

تلقت مستشفى بورسعيد العام بلاغا بوصول"م ر م" 34 سنه عامل موبليا مصابا بعدة طعنات غائرة بالصدر والبطن والظهر ولفظ أنفاسه بقسم الطوارئ، واكدت التحريات أن وراء الحادث صياد ونجليه وتم إعداد كمين وإلقى القبض عليهم بمحيط مسكنهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم وطعنه بسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمه واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبس كل منهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية .

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